Brüchige Waffenruhe in Ostukraine: Soldat getötet

Im Kriegsgebiet Ostukraine ist in der Nacht auf Freitag ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden - mit Blick auf den Schulbeginn am 1. September. Die Feuergefechte zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten wurden um Mitternacht eingestellt. Die Ruhe hielt aber wie schon im Zuge früherer Versuche nicht sehr lang an. Die Regierung in Kiew beklagte den Tod eines Soldaten. Laut einem Armeesprecher hatten Separatisten nachts an zwei Orten das Feuer eröffnet.