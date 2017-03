Britische Mutter findet Tabletten in Schoko- Ei

Eigentlich wollte sie ihren zweijährigen Sohn nur mit einem Überraschungsei beglücken, doch am Ende regierte bei einer Mutter aus Großbritannien lediglich der Schock. Wie sich nämlich herausstellte, waren statt eines Spielzeugs Tabletten in dem Ei. Die Mutter rief die Polizei an, die jetzt den Fall untersucht.