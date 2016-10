Britische Banken wollen noch heuer weg aus London

Die Lobbying- Gruppe der britischen Finanzwirtschaft, TheCityUk, rechnet mit bis zu 70.000 Arbeitsplätzen, die verloren gehen könnten, sollten die Banken abziehen. Hintergrund der geplanten Wegzüge sei die Unsicherheit über die EU- Austrittsverhandlungen.

Die britische Bevölkerung hatte sich im Juni mehrheitlich für einen Austritt aus der EU ausgesprochen. Ob das Land weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinem zollfreien Warenverkehr bekommen wird, muss in den Verhandlungen geklärt werden.

Unabhängigkeit von London: Schottland will zweites Referendum

Während die Bevölkerung in England und Wales damals mehrheitlich für den Brexit stimmte, wollten die Schotten und die Nordiren, dass das Land Teil der EU bleibt. Schottlands Regierung will die Bürger in einem erneuten Referendum über die Unabhängigkeit von London abstimmen lassen.

Britische Premierministerin will EU- Austritt Ende März erklären

Die britische Premierministerin Theresa May will hingegen bis spätestens Ende März des kommenden Jahres offiziell den EU- Austritt Großbritanniens erklären. Wie ihr Büro am Sonntag mitteilte, ist für Montag ein Treffen mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, dem walisischen Regierungschef Carwyn Jones und der Regierungschefin Nordirlands, Arlene Foster, geplant. Inhalt der Begegnung seien Gespräche, "wie die Regierungen zusammenarbeiten können, um das beste Abkommen für Großbritannien zu erreichen", hieß es.

Die britische Premierministerin Theresa May Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

May will demnach die Vertreter der Landesteile des Vereinigten Königreichs dazu aufrufen, mit der britischen Regierung zusammenzuarbeiten, "um Wohlstand und Jobs zu sichern und gerecht zu verteilen". "Uns vereint viel mehr als nur die Geografie und wir sind mehr als die Summe unserer Landesteile", so May. Sie erhoffe sich von dem Treffen am Montag den "Beginn einer neuen Partnerschaft" zwischen der Zentralregierung und den Landesteilen.