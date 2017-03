Briefbombe in Paris explodiert - eine Verletzte

Laut ersten Angaben handelte es sich nicht um eine große Explosion. Den Ermittlern zufolge könnte ein Knallkörper hinter der Explosion stecken. Die Kriminalpolizei und Sprengstoffexperten seien vor Ort, nähere Informationen gebe es noch nicht. Auch woher die Sendung kam, ist noch unklar. Vorsorglich wurden mehrere Mitarbeiter des IWF aus dem Gebäude gebracht.

Foto: AP

Foto: AP

Erst am Mittwoch war im deutschen Bundesfinanzministerium in Berlin ein Paket mit einem explosiven Gemisch und scharfem Zünder abgefangen worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte laut Polizei beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können.

Das Finanzministerium in Berlin Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Griechische Autonome wollen Briefbombe verschickt haben

Die griechische linke autonome Untergrundorganisation "Konspiration der Feuerzellen" will die Briefbombe an die Poststelle des deutschen Finanzministeriums geschickt haben, wie sie in einer Erklärung am Donnerstag mitteilte. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu der Frage, ob die Erklärung echt sei. Die Autonomen erklärten sich in der Mitteilung solidarisch mit in Griechenland verurteilten Mitgliedern ihrer Organisation sowie anderer gleichgesinnter Organisationen im Ausland.