Brexit- Verhandler: "Harte Arbeit fängt erst an"

"Wenn es Fortschritte bei einem oder zwei der drei Punkte gibt, würde das nicht ausreichen, um schon in eine Diskussion über künftige Beziehungen mit Großbritannien einzusteigen", so Barnier. Deshalb "erwarten wir in den nächsten Tagen eine Klarstellung der britischen Seite" zu diesen Positionen. Die EU bestehe auch darauf, dass der Europäische Gerichtshof für die Rechte jener europäischen Bürger zuständig ist, die bereits vor dem Austritt in Großbritannien waren.

Redaktion krone.at