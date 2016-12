Brexit: May holt sich Rückendeckung des Parlaments

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich für ihren Brexit- Zeitplan die breite Rückendeckung des Parlaments geholt. 448 Abgeordnete votierten am Mittwochabend dafür, den Antrag zum EU- Austritt nach Artikel 50 des Lissabon- Vertrages bis zum 31. März 2017 zu stellen. 75 Abgeordnete stimmten dagegen. Zuvor hatte May unter dem Druck zahlreicher Parteikollegen zugesichert, das Parlament über ihre Verhandlungsstrategie zu informieren.