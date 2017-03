Brexit- Gesetz: Bald grünes Licht für Premier May?

Erst dann kann Regierungschefin Theresa May den Austritt aus der EU offiziell verkünden. Von da an tickt die Uhr: Zwei Jahre später müssen gemäß dem Vertrag von Lissabon die Austrittsgespräche mit der EU beendet sein.

Premierministerin Theresa May übernahm von Vorgänger David Cameron das Projekt und stimmte nun zu. Foto: APA/AFP/PRU

Streit um Rechte für EU- Ausländer

Das House of Lords hatte am vergangenen Dienstag gegen den Willen der Regierung für einen Zusatz zum Gesetzentwurf gestimmt, der dem Parlament das letzte Wort über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU einräumen sollte. Zudem hatte das Oberhaus für eine Klausel votiert, welche die Rechte der derzeit in Großbritannien lebenden EU- Ausländer garantieren sollte. Dass der Gesetzesentwurf weiter zwischen dem House of Lords und dem House of Commons wandert, davon gehen die Polit- Beobachter nicht mehr aus.

Bei einem Volksentscheid im vergangenen Juni hatten 52 Prozent der britischen Wähler für den Brexit gestimmt. Die britische Regierung will Ende März den Austritt aus der Europäischen Union offiziell erklären.