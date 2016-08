Brandanschlag in Brüssel: 5 Verdächtige in Haft

In Brüssel hat es in der Nacht auf Montag einen Brandanschlag auf das Kriminologische Institut gegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Was genau hinter der Attacke steckt, ist unklar. Die Ermittler sprachen am Montagvormittag lediglich von einem "kriminellen Hintergrund" und erklärten, dass das "Ziel nicht zufällig ausgewählt" worden war. Noch am Montagvormittag wurden fünf Verdächtige verhaftet.