Boston stellt ersten Big- Mac- Automaten auf

Es handelt sich offenbar um einen besonderen Gag anlässlich des 50. Geburtstags des Big Mac. Ausschließlich am 31. Jänner können Kunden über den "Big Mac ATM" auf dem Kenmore Square in Boston (US- Bundesstaat Massachusetts) ihren Klassiker sowie die zwei weiteren Varianten bestellen - und das sogar fast gratis: Jeder, der einen der drei zur Verfügung stehenden Burger haben möchte, muss nämlich folgenden Text auf seiner eigenen Twitter- Seite posten: "Probiert den neuen Big Mac!"

Diesen "Preis" werden aber wohl viele zahlen wollen. Die Betreiber der McDonald's- Filiale in Boston versichern, dass die Burger frisch sein werden. Wie der Automat funktioniert, wollten sie aber nicht verraten. "Wir können nicht all unsere Geheimnisse verraten", erklärte Vincent Spadea am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenseite "Metro".

Debatte: "Nicht Einwanderer, Roboter nehmen uns Jobs weg"

Während sich viele Fastfood- Fans freuen, gibt es auch zahlreiche kritische Stimmen. Einerseits wird angezweifelt, dass der Automat das Essen tatsächlich zubereiten kann. Viel eher geht man davon aus, dass die frischen Burger laufend in das Gerät gefüllt würden. Zudem hat sich in den sozialen Medien mittlerweile eine Debatte darüber entzündet, was der wahre Plan hinter dem PR- Gag sei. Sollten weitere solcher Automaten folgen, könnte das zahlreiche Jobs kosten. Ein User merkte an: "Wie kann jemand behaupten, Einwanderer würden uns Arbeitsplätze wegnehmen? Sogar McDonald's- Jobs werden an Roboter vergeben."