Bombendrohung: Flugzeug musste in Prag notlanden

Ein Flugzeug auf dem Weg von Spanien nach Warschau ist am Freitag aufgrund einer Bombendrohung zur Notlandung in Prag gezwungen worden. Die Polizei habe den Mann, der die Drohung geäußert habe, überwältigt und festgenommen, sagte der tschechische Innenminister Milan Chovanec am Freitagabend dem Nachrichtensender CT24.