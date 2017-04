Bombe in Oslo entschärft: Russe (17) in Haft

Nach dem Fund einer selbst gebastelten Bombe in der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei einen 17- jährigen Russen festgenommen. Er soll eine "primitive, improvisierte Sprengladung mit begrenztem Schadenpotenzial" in der Nähe der Innenstadt deponiert haben. Seit dem blutigen Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm am Freitag mit vier Toten und mehreren Verletzten stehen auch die Nachbarländer in erhöhter Alarmbereitschaft.