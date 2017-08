Bin Ladens Sohn will Rache für Tod seines Vaters

Hamza bin Laden ist seit jungen Jahren ein prominenter "Gast" in dschihadistischen Propagandavideos. Der jüngste Sohn des ehemaligen Al- Kaida- Chefs Osama bin Laden gilt seit den Anschlägen vom 11. September 2001 als "Posterboy" des Terrors . Nun will der 28- Jährige offenbar in die Fußstapfen seines Vaters treten. Seit Anfang des Jahres steht Hamza auf der US- Liste der gejagten Top- Terroristen. Wiederholt hat er in Videos das saudische Königshaus als Verräter beschimpft und mit Rache für den Tod seines Vaters gedroht.