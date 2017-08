Bewohner sind in "tödlichem Labyrinth" gefangen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht die verbliebenen Zivilisten in der umkämpften nordsyrischen Stadt Rakka in Todesgefahr. Die Bewohner seien in einem "tödlichen Labyrinth" gefangen, warnte Amnesty- Vertreterin Dontella Rovera am Donnerstag. Tausende Zivilisten stünden in der bisherigen Hochburg der Dschihadistenmiliz IS "unter Beschuss von allen Seiten".