Beulen- und Lungenpest auf Madagaskar ausgebrochen

Im Süden von Madagaskar sind 27 Menschen der Pest zum Opfer gefallen. Insgesamt 68 Bewohner der Insel haben sich demnach in den Regionen Atsimo- Atsinanana und Ihorombe mit der Pest infiziert, wie es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung der Gesundheitsbehörden hieß.