Betagtes Ehepaar stirbt innerhalb von vier Minuten

Gemeinsam hatte das britische Ehepaar schwere Schicksale gemeistert - Wilfs Einsatz bei der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg, Jahre später den Tod eines ihrer drei geliebten Söhne. All das brachte das Paar noch näher zusammen.

Foto: APA/Georg Hochmuth (Symbolbild)

Wilf erkannte Ehefrau nicht wieder

Keine Nacht verbrachten die beiden seit der Hochzeit im September 1945 ohne einander - bis vor einem Jahr alles anders wurde. Wilf erkrankte an Alzheimer, er musste in ein Pflegeheim nach Wigston, etwa fünf Kilometer von seiner Heimatstadt Leicester entfernt, ziehen. Vera besuchte ihren Mann so oft wie möglich. Doch der Zustand des Briten verschlechterte sich unaufhaltsam, zuletzt erkannte er nicht einmal mehr seine große Liebe wieder. Das brach der betagten Frau das Herz.

"Von diesem Tag an ging es meiner Großmutter immer schlechter", erzählt die Enkelin des Paares, Stephanie Welch, gegenüber der englischen Lokalzeitung "Leicester Mercury". Und so kam es, dass auch Vera in ein Heim in Leicester ziehen musste.

"Wir sind ein tolles Paar, nicht wahr?"

Am 29. März um exakt 6.50 Uhr schloss Wilf Russell im Alter von 93 Jahren für immer seine Augen. Seine um zwei Jahre jüngere Ehefrau, die nur etwa fünf Kilometer von ihm entfernt in einem Krankenbett lag, wusste davon eigentlich nichts. Doch nur vier Minuten später machte auch Vera ihren letzten Atemzug. Dass die Gedanken der 91- Jährigen bis zuletzt bei ihrem geliebten Mann waren, weiß Enkelin Stephanie: "Die letzten Worte meiner Oma waren: 'Wir sind ein tolles Paar, nicht wahr?'"