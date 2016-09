Berlusconi feierte 80. Geburtstag mit der Familie

Bereits in den frühen Morgenstunden trafen die fünf Kinder und neun Enkelkinder Berlusconis in Arcore ein. Langjährige Mitarbeiter und Freunde des Großunternehmers, wie seine "rechte Hand" Fedele Confalonieri, Fußballstars und die komplette Mannschaft seines Klubs AC Milan gratulierten ebenfalls.

Unterdessen muss sich Berlusconi weiterhin mit den Folgen einer schweren Herzoperation vom vergangenen Juni auseinandersetzen. Laut Medienangaben reist er am Freitag zu Gesundheitschecks in die USA. Berlusconi hatte eine künstliche Herzklappe bekommen. "Es war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich dachte nicht, dass ich so viel leiden würde", sagte der Ex- Premier nach der Operation.

Prozessreigen gegen Berlusconi geht weiter

Berlusconi ist nach wie vor mit Justizproblemen konfrontiert. In Neapel läuft ein Berufungsprozess, bei dem er wegen Bestechung eines Senators angeklagt ist. Der Prozess befindet sich in der Endphase. Gerechnet wird damit, dass Berlusconi wegen Verjährung freigesprochen wird. Im November beginnt vor dem Obersten Gericht ein Verfahren, mit dem der TV- Zar um eine Reduzierung der monatlichen Alimente kämpft, die er seiner Exfrau Veronica Lario zahlen muss. 1,4 Millionen Euro bezieht die ehemalige Schauspielerin von dem Medienunternehmer.