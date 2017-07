Berlin warnt Erdogan vor Deutschland- Auftritt

Erdogan wird am Freitag als Teilnehmer des G20- Gipfels erwartet. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel hatte bereits in der Vorowoche deutlich gemacht, dass er öffentliche Auftritte von Erdogan abseits des G- 20- Gipfels nicht akzeptiert.

Erdogan hatte anfragen lassen, weil er in Deutschland in einem türkischen Generalkonsulat vor Landsleuten sprechen wollte. Die Regierung lehnte das ab. Der Sprecher der türkischen Botschaft, Refik Sogukoglu, hatte am Montag im Gespräch mit der "Rheinischen Post" wiederum die Auffassung vertreten, für einen Auftritt des Präsidenten in einem türkischen Generalkonsulat bedürfe es keiner Genehmigung durch die Bundesregierung.

Recep Tayyip Erdogan Foto: EPA

Ministerium: "Auftritte dieser Natur müssen beantragt werden"

"Für die Bundesregierung kann ich nur noch einmal bekräftigen, dass Auftritte dieser Natur mit einer hinreichend langen Vorlauffrist bei der Bundesregierung per Verbalnote ans Auswärtige Amt gerichtet zu beantragen wären", sagte der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Martin Schäfer, am Montag. Alles andere wäre "ein Verstoß gegen den von der Bundesregierung zum Ausdruck gebrachten Willen, der wiederum fußt auf unserer deutschen Souveränität". Das gelte auch in Hinblick auf "Gerüchte", dass Erdogan etwa von einem Generalkonsulat aus sprechen und dies dann als Videobotschaft verbreitet werden könnte.

Erdogan- Veranstaltung in Hamburg geplant?

Laut "Bild"- Zeitung beziehen sich die Gerüchte auf eine Veranstaltung der Union Europäisch- Türkischer Demokraten (UETD), die in der Vergangenheit immer wieder für Erdogan und andere AKP- Politiker Wahlkampfauftritte in Deutschland organisiert hatten. Die UETD lädt am 10. Juli zu einer Veranstaltung in Hamburg ein, wo offiziell den Opfern des gescheiterten Putschversuches in der Türkei vom 15. und 16. Juli 2016 gedacht werden. Laut UETD seien Gerüchte um einen dortigen Erdogan- Auftritt oder einer Videobotschaft des türkischen Präsidenten falsch.

Präsident Recep Tayyip Erdogan mit türkischen Soldaten Foto: AP

Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei im April hatte es heftigen Streit über einzelne untersagte Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben. Erdogan hatte der Bundesregierung daraufhin "Nazi- Methoden" vorgeworfen.