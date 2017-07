Berlin: Mann springt von Balkon und stirbt

Zu einer folgenschweren Verwechslung ist es am Mittwoch während eines Polizeieinsatzes in Berlin gekommen: Ein 44- jähriger Mann sprang aus Angst vor einer Festnahme von seinem Balkon im vierten Stock. Durch den Sturz zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, an denen er wenig später verstarb. Erst danach stellte sich heraus, dass sich die Berliner Polizei vertan hatte. Ein Beamter sei am Bildschirm in der Zeile verrutscht und habe einen Haftbefehl durchgegeben, der eine andere Person betroffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.