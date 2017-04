Berlin- Killer erhielt Einsatzbefehl von IS- Führung

Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, ist offenbar von der Führungsebene der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gesteuert worden. Das berichtete das Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Samstag unter Berufung auf einen Hinweis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an deutsche Sicherheitsbehörden vom 8. Jänner. Demnach soll Amri seinen Einsatzbefehl von einem IS- Kader für "externe Operationen" mit dem Kampfnamen Abu Baraa al- Iraki erhalten haben.