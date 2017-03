Berlin- Anschlag: LKA warnte im März 2016 vor Amri

Das nordrheinwestfälische Landeskriminalamt hat einem Bericht zufolge das Düsseldorfer Innenministerium bereits im März 2016 vor dem Berliner Weihnachtsmarkt- Attentäter Anis Amri gewarnt und dessen Abschiebung angeregt. In einem vertraulichen Schreiben an das Ministerium warnte das LKA, dass der Tunesier einen Anschlag planen könnte, wie "Bild am Sonntag" berichtete.