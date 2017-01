Belgien: Zwei Maschinen kamen sich gefährlich nahe

Über Belgien sind sich am Neujahrstag zwei Flugzeuge gefährlich nahe gekommen. Die Maschinen passierten einander in einem horizontalen Abstand von knapp 1,4 Kilometern, der Höhenunterschied betrug nur rund 90 Meter. Das geht aus Informationen hervor, die die französische Flugunfall- Untersuchungsbehörde BEA am Dienstag veröffentlichte.