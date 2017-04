Bei Terrorfahrt in Themse gestürzt: Frau gestorben

Mehr als zwei Wochen nach dem Terroranschlag in London ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen: Jene 31- jährige rumänische Touristin, die bei dem Anschlag vor zwei Wochen in die Themse geschleudert worden war, starb am Donnerstag an den Folgen ihrer Verletzungen, wie Scotland Yard am Freitag mitteilte.