Bei diesen Stunts am Wolkenkratzer stockt der Atem

Dieses Video ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Auf seiner Instagram- Seite veröffentlichte Oleg Cricket jetzt sein neuestes Stunt- Video. Darauf zu sehen ist der junge Serbe, wie er auf einem Wolkenkratzer in Hongkong in schwindelerregender Höhe gewagte Kunststücke vollführt. Ohne Sicherung, den Abgrund immer vor Augen.

So rutscht Cricket nicht nur mit seinem Skateboard an der Dachkante entlang oder schlägt dort Rückwärtssaltos, sondern "parkt" mit seinem Board auch noch riskant nahe am Abgrund und macht Klimmzüge zwischen zwei Gebäudepfeilern. "Das Leben ist immer voller spektakulärer Momente", schreibt der junge Mann zwischen seine waghalsigen Stunts.

Schon immer sei er von Akrobatik und Gymnastik fasziniert gewesen, schreibt Cricket auf seiner Webseite. Seit einigen Jahren zieht es ihn nun schon auf die Dächer der Welt, um dort seine draufgängerischen Clips zu drehen.