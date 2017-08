Beerdigung wie im Märchen für getötete Familie

Am 11. August ist in der deutschen Ortschaft Nagold südwestlich von Stuttgart ein Müllwagen umgekippt und hat das Auto einer jungen Schausteller- Familie unter sich begraben. Die fünf Menschen in dem Pkw wurden von dem 26- Tonnen- Lkw regelrecht zerquetscht. Am Wochenende haben sich 1500 aus ganz Europa angereiste Schausteller mit einer Trauerfeier wie im Märchen von den Opfern verabschiedet.