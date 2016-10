BBC: Flüchtlingskinder nähen unsere Billig- Mode

In der Türkei arbeiten einem Bericht des britischen Senders BBC zufolge syrische Flüchtlingskinder zum Teil zwölf Stunden lang in Fabriken bei geringem Lohn und unter unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen. Sie müssten Kleidung für Einzel- und Onlinehändler wie Marks & Spencer (M&S) und dem Onlinehändler ASOS fertigen, hieß es in einem TV- Beitrag, der am Montagabend gesendet wurde.