Bayern: Vermisster Mann in Höhle gefunden

Ein seit mehr als zwei Jahren vermisster Mann aus Münster im deutschen Westfalen ist von der Polizei in einem Wald nahe Regensburg in Bayern entdeckt worden. Der inzwischen 65- Jährige lebte dort laut eigenen Angaben seit mehreren Monaten in einer Höhle an einem Berghang, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten konnten ihm nun mitteilen, dass er mittlerweile Vater eines Sohnes ist.