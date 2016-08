Bayern: "Verdächtige Person" löste Großeinsatz aus

Nach Polizeiangaben hatte ein Zeuge am Freitagvormittag eine vermummte Person beobachtet, die in das Zentrum hineingegangen sei. Die Person sei dunkel gekleidet und mit einem roten Tuch vermummt gewesen. In dem Einkaufszentrum befanden sich zu dem Zeitpunkt rund 150 Menschen. Einsatzkräfte riegelten das Gebäude ab und brachten die Menschen in Sicherheit. Nach einer groß angelegten Suchaktion, an der auch Spürhunde beteiligt waren, wurde allerdings Entwarnung gegeben.

Lob erntete die Polizeibehörde Unterfranken, die in ruhigen Tönen über die Räumung des Einkaufszentrums informiert hatte, auf Twitter. Kurz nach 12 Uhr meldeten die Beamten, dass das Gebäude vollständig evakuiert sei, derzeit aber noch die polizeiliche Überprüfung laufe. Gleichzeitig rief man dazu auf, keine Gerüchte oder Spekulationen in die Welt zu setzen.