Bayern: Einbrecher töteten zwei Menschen

Bei einem Gewaltverbrechen in Bayern sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Sie wurden offenbar Opfer von Einbrechern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Streife hatte die beiden Toten und die Verletzte am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Königsdorf gefunden. Die Staatsanwaltschaft richtete eine Sonderkommission ein.