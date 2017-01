Bayern: Auto prallt auf Autobahn gegen Drohne

Auf einer Autobahn in Oberbayern ist eine Autofahrerin mit einer Drohne zusammengestoßen. Das 1,2 Kilogramm schwere Fluggerät und das Fahrzeug der Frau kollidierten am Samstag auf der A99 nahe Germering, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde die Front des Wagens beschädigt, die Lenkerin und ihre Beifahrerin blieben aber unverletzt.