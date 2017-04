Bauzug fuhr plötzlich los: Tote, Schwerstverletzte

Der Bauzug, auf dem sich rund 20 Arbeiter befunden hatten, habe sich gegen 23.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt, sagte der Einsatzoffizier der Feuerwehr Bozen. Nachdem er Fahrt aufgenommen hatte, sei er auf der Höhe des Brixner Krankenhauses bei einer weiteren Baustelle gegen eine Baumaschine geprallt und entgleist. Zudem sei der Zug in Brand geraten.

Mehrere Arbeiter wurden eingeklemmt. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. "Drei Männer wurden mit schwersten Verletzungen geborgen und befinden sich in Lebensgefahr", so der Einsatzoffizier. Zudem trugen zahlreiche Arbeiter leichte Verletzungen davon. Sie konnten aber zum Teil an Ort und Stelle behandelt werden. Die Schwerstverletzten werden in Krankenhäusern in Brixen und Bozen versorgt.

Enorme Schäden und schwierige Bergung

Die Bergung gestaltete sich offenbar schwierig, weil der Unfallort laut "RAI Morgentelefon" nur über eine Böschung zugänglich ist. "In diesem Bereich ist die Brennerstrecke am steilsten", erklärte der Einsatzoffizier. Dadurch hatte der Bauzug auch schnell Fahrt aufgenommen.

Auch die Beseitigung der schweren Schäden an der Brennerbahnstrecke werde geraume Zeit für sich beanspruchen: Der Gleiskörper würde von vier bis fünf ineinander verkeilten Waggons blockiert und sei schwer in Mitleidenschaft gezogen. Auch eine Oberleitung sei unterbrochen. Der Bauzug hatte eine Vielzahl von Bahnschwellen und Eisenteilen geladen.

"Unfallstelle sieht verheerend aus"

"Die Unfallstelle sieht verheerend aus", fasste der Feuerwehroffizier zusammen: "Wir hoffen, dass im Laufe des Tages in diesem Bereich wieder ein Gleis freigegeben werden kann."