Bau von britischem AKW Hinkley Point besiegelt

Die umstrittene Erweiterung des britischen Atomkraftwerks Hinkley Point ist besiegelt. Vertreter der Regierung in London und des Baukonsortiums um den französischen Stromkonzern EDF und die China General Nuclear Power Group (CGN) haben am Donnerstag in London den Vertrag für den milliardenschweren AKW- Bau unterzeichnet.