Bataclan- Terror überlebt, nun bei Anschlag getötet

Die Pariser Polizei trauert um Xavier Jugele. Der 37- jährige Gesetzeshüter wurde beim Anschlag in Paris vom 39- jährigen Attentäter Karim Cheurfi am Donnerstagabend auf den Champs- Elysees bei dessen Angriff auf einen Mannschaftstransporter der Polizei erschossen. Den ersten islamistischen Terror in Paris hatte der von seinen Kollegen geliebte Mann, der in seiner Freizeit als Aktivist für die Rechte von Homosexuellen aufgetreten war, noch überlebt. Im November 2015 stand Jugele nach dem blutigen Attentat auf die Konzerthalle Bataclan im Einsatz.