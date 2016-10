BASF- Explosion: Weitere Leiche entdeckt

Der deutsche Chemiekonzern BASF fährt zwei Tage nach der Explosion in Ludwigshafen seine zentralen Produktionsanlagen wieder hoch. Die sogenannten Steamcracker nähmen in den kommenden Tagen schrittweise ihren Betrieb wieder auf, erklärte das Unternehmen am Mittwochabend. Die Cracker sind an dem Standort die Herzstücke: In den Anlagen werden petrochemische Ausgangsstoffe aufgespalten. Unterdessen dürfte eine nach der Explosion vermisste Person tot in einem Hafenbecken gefunden worden sein.