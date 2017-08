Barcelona- Terrormörder doch noch auf der Flucht?

Der Polizeichef von Katalonien konnte am Freitagabend Medienberichte, wonach es sich bei dem in dem Küstenort Cambrils getöteten 17- Jährigen um den Fahrer des Vans handelte, der die Terrorfahrt von Barcelona unternommen hatte, nicht bestätigen.

Moussa Oukabir (17) ist tot. Er wurde bei dem Zugriff in Cambrils von der Polizei erschossen. Foto: AP, APA/EPA/JAUME SELLART, facebook.com, krone.at-Grafik

"Das ist eine Möglichkeit, es verliert aber an Gewicht", formulierte Josep Lluis Trapero. Die spanische Polizei sucht nun stattdessen nach dem 22- jährigen Younes Abouyaaqoub. Er soll am Steuer des Lieferwagens gesessen sein, der die 13 Menschen auf der La Rambla tötete, und sei danach zu Fuß geflohen.

Foto: AFP

Foto: twitter.com, AFP

Fünf Mitglieder der Terrorzelle, die vermutlich einen noch viel größeren Anschlag geplant hatten , wurden bei dem Zugriff in Cambrils getötet - unter ihnen der 17- jährige Moussa Oukabir -, zwei weitere bei einer versehentlichen Explosion in dem 10.000- Einwohner- Ort Alcanar. Vier Personen sind in Haft, zwei weitere Terroristen könnten sich wie Abouyaaqoub noch auf der Flucht befinden, doch wurden diese Berichte nicht bestätigt.

Foto: AFP

Oukabir hatte mit dem Pass seines älteren Bruders das Fahrzeug angemietet, mit dem die 13 Menschen in Barcelona getötet wurden. Er wurde von der Polizei in Cambrils erschossen, nachdem er und weitere Islamisten in dem Küstenort mit einem BMW Fußgänger niedergefahren hatten. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine vor den Terroristen flüchtende Frau von ihnen getötet.

Video zeigt Tötung eines Terroristen in Cambrils:

Foto: EPA

Unter den erschossenen Mitgliedern der Terrorzelle, die mit Messern und Macheten bewaffnet waren und Sprengstoffgürtelattrappen trugen, sind auch der 18- jährige Said Aallaa und der 24 Jahre alte Mohamed Hychami. Die Identität der anderen beiden getöteten Angreifer wurde noch nicht bekannt gegeben.

Foto: AFP

Foto: AFP

Laut der Zeitung "El Pais" befindet sich der Bruder von Said Aallaa, Mohamed Aallaa, in Haft. Es ist aber nicht klar, ob er etwas mit den Anschlägen zu tun hatte. Auch Moussaa Oukabirs Bruder war verhaftet worden, er soll aber kein Teil der Terrorzelle sein. Moussaa soll seinem Bruder Driss den Pass gestohlen haben, um den Van anzumieten.

Der festgenommene Driss Oukabir (28) soll mit dem Attentat nichts zu tun haben. Foto: El Pais

Video aus Erotikmusem zeigt, wie schnell der Van unterwegs war, bevor er in die Menge raste:

