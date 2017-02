Barcelona: Polizei stoppt Lkw- Fahrer mit Schüssen

Wie spanische Medien berichteten, soll der Mann auf dem Autobahnring Ronda Litoral in der Nähe des Stadtzentrums den mit Gasflaschen beladenen Lkw in die falsche Richtung gefahren haben.

Polizeikräfte sollen den Mann nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Schüssen auf das Fahrzeug - zumindest ein Einschussloch in der Windschutzscheibe ist ist auf Bildern deutlich zu sehen - gestoppt und festgenommen haben.

Frühere Berichte, wonach der Mann bei dem Schusswechsel ums Leben gekommen sein soll, hätten sich nicht bestätigt, hieß es. Während der Verfolgungsjagd wurde allerdings eine unbeteiligte Frau - offenbar von einer herabfallenden Gasflasche - leicht verletzt.

Der Verdächtige soll ein schwedischer Staatsbürger sein, wie die katalanische Tageszeitung "El Periodico de Catalunya" und andere lokale Medien übereinstimmend berichteten.

Bei dem festgenommenen Lkw-Raser soll es sich um den Schweden Joakim Robin Berggren handeln. Foto: Polizei Barcelona

Die Polizei gehe demnach davon aus, dass der Mann an psychischen Problemen leide. Laut mehreren Augenzeugen habe der Schwede während seiner rasenden Fahrt gelacht und "obszöne Gesten" in Richtung Passanten gemacht, als diese ihn zum Anhalten aufforderten.

Laut Angaben der katalanischen Behörden habe der Mann unter Drogeneinfluss gestanden. Er wurde nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einen terroristischen Hintergrund sollen die Ermittler aber vorerst ausschließen, hieß es weiter. Der Lkw sei laut lokalen Medienberichten kurz vor der Fahrt Richtung Stadtzentrum gestohlen worden.

Tat erinnert an Lkw- Anschlag in Berlin

Die irre Fahrt durch Barcelona weckt jedenfalls Erinnerungen an den Lkw- Anschlag in Berlin. Am 19. Dezember des Vorjahres war der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast.

Das zerstörte Führerhaus des Berliner Terror-Lkws Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Bei dem Lkw- Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, Dutzende Besucher des Marktes wurden zudem teils schwer verletzt. Amri wurde nach mehreren Tagen auf der Flucht am 23. Dezember in Italien von einem Polizisten erschossen.