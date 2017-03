Bali: Starkes Erdbeben versetzte Urlauber in Panik

Ein heftiges Erdbeben hat auf der indonesischen Insel Bali Urlauber in Panik versetzt. Die Erschütterungen mit einer Stärke von 5,5 waren am Mittwochmorgen besonders rund zehn Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Denpasar zu spüren. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, in der Stadt habe die Erde etwa fünf Sekunden lang heftig gebebt.