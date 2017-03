Bald nur noch vertraglich geregelter Sex?

Verträge vor dem Sex sind keine Idee aus "Fifty Shades of Grey". US- Unis halten ihre Studenten aufgrund der zunehmenden Anzahl von Klagen an, vor dem Geschlechtsverkehr eine schriftliche Zustimmung einzuholen. Ja von Ja und Nein von Nein unterscheiden zu können, scheint dort offenbar nicht mehr auszureichen. Auch dürfte einigen nicht bekannt sein, dass das Ausbleiben eines Nein von einer Frau nicht als Zustimmung zu werten ist.

Das "Affirmative Consent Kit", das online vom "Affirmative Consent Project" für zwei Dollar vertrieben wird, enthält eine kleine Tasche mit einem Kondom, einem Stift, einigen Minzetabletten und einem einfachen Vertrag auf einer Karte. Letzterer hält fest, dass beide Parteien darin übereinkommen, einvernehmlichen Sex zu haben. Außerdem liegt auch noch ein Schnelltest für Getränke bei, ob diese nicht K.o.- Tropfen enthalten.

Das "Affirmative Consent Kit" Foto: consentgear.com

Sexwillige sollen Fotos schießen

Empfohlen wird, dass die beiden Sexwilligen entweder ein Foto schießen, das dokumentiert, dass sie beide den Vertrag in ihren Händen halten, oder dass sie beide das Dokument unterschreiben. Vergewaltigungen auf US- Unis sind ein zunehmendes Problem. Ob das allerdings der richtige Weg ist, dieses Problem zu lösen, sei dahingestellt.