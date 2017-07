Bärin verletzt 70- Jährigen schwer - Jagd eröffnet

Eine Braunbärin hat am Samstag im norditalienischen Trentino einen 70 Jahre alten Pensionisten, der mit seinem Hund spazieren war, angegriffen und schwer verletzt. Der Mann erlitt Verletzungen an den Armen und Beinen, auch sein Vierbeiner trug Wunden davon. Anlass genug für die Behörden, nun Jagd auf die Bärin zu machen, sie zu fangen und in ein anderes Gebiet zu verlegen.