Australischer Zoowärter verpasst Känguru Kinnhaken

Der Zwischenfall ereignete sich bei einem Jagdausflug im Juni, das Video wurde aber erst jetzt bekannt. Darauf ist Tonkins zu sehen, wie er zuerst seinem Hund zu Hilfe eilt. Als das Känguru den Hund loslässt und dann aufrecht auf den Hinterbeinen auf Tonkins zuhüpft, schlägt dieser dem Tier mit der Faust an den Kopf. Das Känguru bleibt erst verdutzt stehen und springt dann davon.

Weil es seinen Hund in den Schwitzkasten genommen hatte, ging der Australier Greig Tonkins ... Foto: facebook.com

... auf das Känguru los und verpasste ihm einen Kinnhaken. Dafür erntete der Zoowärter viel Kritik. Foto: facebook.com

Sofort kamen Rufe auf, dass Tonkins gefeuert gehöre. Am Dienstag meldete sich der Arbeitgeber: Man arbeite mit Tonkins an seinem Verhalten, teilte der Taronga- Western- Plains- Zoo in Dubbo rund 400 Kilometer nordwestlich von Sydney mit. "Der Taronga- Zoo ist eindeutig gegen das Schlagen von Tieren oder den Einsatz von Hunden bei der Jagd." Der Zoo verlange "höchste Standards, um das Wohlergehen von Tieren zu gewährleisten, und wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter diese Standards bei jedem Umgang mit Wildtieren einhalten". Tonkins Job sei aber nicht in Gefahr.