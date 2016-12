Australierin entdeckt Giftschlange in Christbaum

Gruselige vorweihnachtliche Entdeckung: Eine Australierin hat in ihrem Zuhause in Melbourne eine hochgiftige Schlange in ihrem Christbaum gefunden. Die Tigerotter habe sich im Baum um den Schmuck zusammengerollt gehabt, berichtete der Schlangenfänger Barry Goldsmith am Montag der Deutschen Presse- Agentur. Nachdem die Frau das Reptil entdeckt hatte, habe sie ihn angerufen.