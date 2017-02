Australien: Terror- Paar droht lebenslange Haft

Das junge Paar aus Sydney, das im Dezember geheiratet hatte, war im vergangenen Jahr festgenommen worden. Die beiden befanden sich seitdem in Gewahrsam wegen des Vorwurfs der Beschaffung von Dokumenten, mit denen Terroranschläge erleichtert werden sollten. Nach intensiven Ermittlungen der Anti- Terror- Einheit sei nun Anklage wegen mutmaßlicher Anschlagspläne erhoben worden, erklärte die Polizei.

Anleitungen für Bau von Bomben gefunden

Bei Bayda fanden die Ermittler laut einem Bericht der Zeitung "Sydney Morning Herald" auf Arabisch verfasste Anleitungen für eine Messerattacke und für den Bau einer Bombe. Die aus einer katholische Familie stammende Konvertitin Namoa besaß laut dem Sender ABC eine islamische Flagge und ein Jagdmesser sowie ebenfalls Anleitungen für den Bau von Sprengsätzen. Namoa nannte sich und Bayda demnach in einem SMS "muslimische Bonnie und Clyde" in Anspielung auf das berüchtigte US- Verbrecherpaar.

Binnen zwei Jahren elf Anschläge in Australien vereitelt

Australien fürchtet zunehmend mögliche Anschläge durch Einzeltäter, die sich von Gruppen wie der IS- Miliz inspiriert fühlen. Nach Behördenangaben wurden in den vergangenen zwei Jahren in Australien elf Anschläge vereitelt. In einigen Fällen konnten die Sicherheitsbehörden die Taten jedoch nicht verhindern: So tötete etwa ein 15- Jähriger im Jahr 2015 in Sydney einen Mitarbeiter der Polizei.