Australien: Mehrfachmord mit Auto in Fußgängerzone

In der australischen Stadt Melbourne ist ein Autofahrer in eine Gruppe Fußgänger gerast und hat drei Menschen getötet sowie rund 20 weitere verletzt. Der Mann habe offenbar vorsätzlich gehandelt, er wurde festgenommen. Die Tat erinnert stark an den Grazer Amokfahrer von 2015, der mit seiner Tat drei Menschenleben ausgeschlöscht hatte .