Ausgangssperre für Flüchtlinge in Bulgarien

Mit der Ausgangssperre in der Einrichtung bei Harmanli reagierten die Behörden am Dienstag auf Proteste von Nationalisten. Sie hatten am Wochenende eine dauerhafte Ausgangssperre gefordert. Die Demonstranten klagten, dass Migranten sie belästigten und Krankheiten verbreiteten.

Proteste von nationalistischen Gruppierungen gegen Flüchtlinge hatte es auch in Sofia sowie in Jambol im Südosten des Landes und in der Schwarzmeerstadt Warna gegeben. Die Aufnahmezentren des ärmsten EU- Landes sind voll besetzt. Seit Jahresbeginn wurden in Bulgarien rund 13.000 Flüchtlinge registriert. Die Tendenz im November ist nach Behördenangaben leicht rückläufig.