Augsburg: Massenevakuierung wegen Weltkriegsbombe

In der deutschen Stadt Augsburg hat am Sonntagvormittag die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Etwa 54.000 Menschen mussten wegen einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen, bevor die Bombe am Nachmittag entschärft wird. Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt in einem Radius von rund 1500 Metern um die Fundstelle.