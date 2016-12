Augsburg: 54.000 müssen am 25.12. Häuser verlassen

Grund für die Aktion in Augsburg ist eine 3,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten in der Jakobervorstadt, einem historischen Viertel im Osten der Stadt, entdeckt wurde und am Christtag entschärft werden soll. Dazu müssen laut Angaben der Stadt ab 8 Uhr früh Teile der Innenstadt in einem Radius von rund 1500 Metern um die Fundstelle (siehe Grafik) geräumt werden. Bis 10 Uhr muss die Schutzzone verlassen sein.

Foto: Stadt Augsburg

Bei der Bombe handle es sich um den größten Blindgänger, der jemals in Augsburg gefunden wurde, hieß es. Die 54.000 Menschen sollen mit Bussen und Straßenbahnen zu Not- und Sammelunterkünften wie dem FCA- Stadion, der Messe, Turnhallen und Schulen gebracht werden. Die Evakuierung könnte bis zum späten Nachmittag andauern, so die Stadt.

800 Polizisten im Einsatz

Die Polizei werde mit etwa 800 Beamten im Einsatz sein, um die betroffenen Haushalte zu kontrollieren, sagte Sprecher Siegfried Hartmann am Donnerstag. "Wir müssen alle Straßen abgehen und an den Wohnungen klingeln." Laut Angaben der Augsburger Behörden hat es in Deutschland noch nie eine ähnlich große Evakuierung gegeben.

Die bisher größte Evakuierungsaktion in Deutschland wegen einer Fliegerbombe fand 2011 in Koblenz statt, dort waren 45.000 Bewohner betroffen. Eine weitere große Aktion gab es im Jahr 2015 in Köln, wo 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht wurden, um einen Blindgänger zu entschärfen.