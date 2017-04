Aufseher von Sufi- Schrein ermordet 20 Gläubige

In einem Sufi- Schrein in Pakistan sind 20 Menschen brutal ermordet worden. Der Aufseher habe die Opfer in den Ali- Muhammad- Gujjar- Schrein bei der Stadt Sargodha eingeladen und sie dann mithilfe dreier Komplizen betäubt, gefoltert und mit Messerstichen und Schlägen getötet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen, ihr Motiv lag vorerst im Dunkeln. In Medienberichten war von einer "spirituellen Reinigung" die Rede.