Aufatmen in den USA, katastrophale Lage in Haiti

"Matthew" hat an der Südostküste der USA große Schäden angerichtet. Die befürchtete Katastrophe blieb aber aus. Elf Menschen starben. In Georgia, South Carolina und North Carolina kam es zu Überschwemmungen und starkem Regen. Bäume knickten um, Straßen waren unpassierbar. Besonders schlimm traf es die traditionsreiche Stadt Charleston, die auch ein beliebtes Touristenziel ist. Hier hatten sich viele Straßen schon in Flüsse verwandelt, bevor "Matthew" an der Stadt vorbeischrammte.

Dramatische Lage in Haiti: "80 Prozent der Häuser zerstört"

Weitaus dramatischer ist die Lage in Haiti. Das Wasser geht langsam zurück - nach und nach zeigt sich das ganze Ausmaß der Schäden. "Matthew" hat Häuser einstürzen lassen, Bäume umgerissen, Straßen und Felder überflutet. "In der Region sind 80 Prozent der Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Die Menschen haben alles verloren", berichtet der Projektkoordinator des deutschen Arbeiter- Samariter- Bundes, Alexander Mauz, per Telefon aus Port- au- Prince.

Laut lokalen Behörden kamen zwischen 900 und 1000 Menschen ums Leben. In Jeremie stehen nur noch ein paar Betongebäude. Wellblech- Baracken wurden komplett zerstört. 350.000 Menschen sind obdachlos und benötigen rasche Hilfe. Haitis Übergangspräsident Jocelerme Privert bat um internationale Unterstützung bei den Aufbauarbeiten. Die Regierung kündigte eine dreitägige Staatstrauer an.