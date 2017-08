Auch Merkel für Verlängerung der Grenzkontrollen

Angela Merkel will sich für eine erneute Verlängerung der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich auch über den November hinaus einsetzen. "So, wie sich die Situation im Augenblick darstellt, glaube ich, brauchen wir diese Grenzkontrollen", sagte die deutsche Kanzlerin am Dienstag auf ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin. Sie kündigte an, darüber am Mittwoch mit EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker sprechen zu wollen.