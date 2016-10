Attentäter schießt aus fahrendem Auto - zwei Tote

Der Polizeisprecher bewertete die Tat als Terroranschlag. Demnach ereignete sich der Vorfall am Stadtbahnhof Ammunition Hill nahe der Polizeizentrale. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach Behördenangaben auf der Flucht von einer Spezialeinheit der Polizei gestellt und in einem Feuergefecht erschossen. Es handle sich um einen 39- Jährigen aus dem überwiegend von Palästinensern bewohnten Stadtteil Silwan in Ost- Jerusalem. Die Polizei riegelte den Tatort für Untersuchungen ab und verhängte eine Nachrichtensperre.

Die islamische Hamas nannte den Angriff "eine verständliche Antwort auf die Verbrechen der Besatzung" und eine Erinnerung daran, dass die derzeitige Intifada oder Anschlagswelle weiter andauere. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lobte die Arbeit der Polizisten, die rasch und "entschlossen" gehandelt hätten.

Polizei warnt um besondere Vorsicht während Festtage

Am Tatort mahnte der Polizeichef Roni Alsheich die Bevölkerung unterdessen zu mehr Vorsicht, wie die "Jerusalem Post" berichtete. Ein solcher Angriff könne Nachahmer ermutigen. Derzeit befürchten die Behörden, dass die Gewalt mit den kommenden jüdischen Festen weiter zunimmt. Am Dienstag feiern die Juden Yom Kippur und auch das Laubhüttenfest Sukkot steht an. Im vergangenen Jahr war die Lage während dieser Tage äußerst angespannt.