Atomwaffenfähige Unterwasser- Rakete getestet

Die Rakete vom Typ Babur- 3 habe eine Reichweite von 450 Kilometern und könne mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden, erklärte ein Militärsprecher. Babur- 3 sei eine Variante der Bodenrakete Babur- 2. Diese Rakete war im Dezember erfolgreich getestet worden. Zu dem neuen erfolgreichen Raketentest erklärte die Armee: "Pakistan betrachtet diese entscheidende Entwicklung als einen Schritt hin zur Stärkung der Politik einer glaubwürdigen Minimalabschreckung."

"Nachbarschaftsstreit" zweier Atommächte

Pakistan und das Nachbarland Indien hatten sich 1998 als Atommächte etabliert. Seitdem testeten die beiden Länder, die seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien drei Kriege gegeneinander führten, immer wieder Raketen.

Seit einem tödlichen Angriff auf einen indischen Militärstützpunkt in der umstrittenen Kaschmir- Region im September haben die Spannungen zwischen den beiden Ländern wieder zugenommen . Die Regierung in Neu- Delhi machte die in Pakistan ansässige Islamistengruppe Jaish- e-Mohammed für die Attacke verantwortlich.